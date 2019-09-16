В Киевской области парень ударил ножом несовершеннолетнего
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В городе Ирпень Киевской области правоохранители задержали 18-летнего юношу, который ударил ножом в живот несовершеннолетненего парня. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, ночью 16 сентября в полицию поступило заявление от жителей Ирпеня, о том, что их соседи громко кричат.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что компания молодых людей, отдыхала и употребляла алкогольные напитки. Во время застолья между двумя знакомыми возник спор, тогда 18-летний юноша ударил ножом в живот несовершеннолетнего приятеля.
Полицейские застали обидчика за мытьем пола от крови потерпевшего. Орудие преступления он спрятал в пакет под кроватью. Правоохранители изъяли нож для проведения соответствующей экспертизы.
Пострадавший сейчас находится в больнице, его прооперировали.
Нападающий задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, в Киеве злоумышленник с ножом напал на 72-летнюю киевлянку и похитил ее украшения.