На Київщині юнак напав з ножем на таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Київській області затримали юнака, який скоїв збройний напад на таксиста. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася вночі, 13 серпня, у селі Тарасівщина Вишгородського району.
Молодий хлопець, звернувся до таксиста, і попросив відвезти його у село, де за поїздку мав розрахуватися батько. Дорогою, пасажир наніс водієві удари ножем у обличчя та груди.
Потерпілий встиг зупинити авто та покликати на допомогу. Нападник викрав його особисті речі, ключі від автомобіля, телефон, та втік з міста злочину.
Закривавленому водієві перехожі викликали швидку і повідомили до поліції.
Правоохоронці оперативно розшукали нападника. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини.
Юнака затримано. Суд обере йому міру запобіжного заходу.
У зв’язку з цим відкрито два кримінальних провадження за ст.ст.15,115 (Замах на умисне вбивство), 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Маріуполі зловмисник вдарив ножем двох чоловіків.