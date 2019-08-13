На Київщині юнак напав з ножем на таксиста

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Київській області затримали юнака, який скоїв збройний напад на таксиста. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася вночі, 13 серпня, у селі Тарасівщина Вишгородського району.

Молодий хлопець, звернувся до таксиста, і попросив відвезти його у село, де за поїздку мав розрахуватися батько. Дорогою, пасажир наніс водієві удари ножем у обличчя та груди.

Потерпілий встиг зупинити авто та покликати на допомогу. Нападник викрав його особисті речі, ключі від автомобіля, телефон, та втік з міста злочину.

Закривавленому водієві перехожі викликали швидку і повідомили до поліції.

Правоохоронці оперативно розшукали нападника. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини.

Юнака затримано. Суд обере йому міру запобіжного заходу.

У зв’язку з цим відкрито два кримінальних провадження за ст.ст.15,115 (Замах на умисне вбивство), 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у Маріуполі зловмисник вдарив ножем двох чоловіків.

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