В Киевской области парень напал с ножом на таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киевской области задержали юношу, который совершил вооруженное нападение на таксиста. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло ночью, 13 августа, в селе Тарасовщина Вышгородского района.
Молодой человек обратился к таксисту, и попросил отвезти его в деревню, где за поездку должен был рассчитаться отец. По дороге пассажир нанес водителю удары ножом в лицо и грудь.
Пострадавший успел остановить авто и позвать на помощь. Нападающий похитил его личные вещи, ключи от автомобиля, телефон, и скрылся с места преступления.
Окровавленному водителю прохожие вызвали скорую и сообщили в полицию.
Правоохранители оперативно разыскали нападающего. Им оказался 18-летний житель Киевской области.
Юношу задержали. Суд изберет ему меру пресечения.
В связи с этим открыто два уголовных производства по ст.ст.15,115 (покушение на умышленное убийство), 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Мариуполе злоумышленник ударил ножом двух мужчин.