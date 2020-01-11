На Київщині викрили схему переправлення жінок у сексуальне рабство до Європи та Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Київщині викрили схему вербування жінок та переправлення їх до країн Європи та Азії у сексуальне рабство. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми викрило злочинну схему по вербуванню та відправленню до європейських держав та країн Азії жінок, для подальшої сексуальної експлуації", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 25-річна жителька міста Суми разом з іншими особами, які наразі встановлюються, ґрунтовно підозрюється в організації злочинної схеми, що діяла на території Київської області.
Правопорушники пропонували жінкам роботу "моделлю" із високим заробітком за кордоном.
Однак, деяким із потенційних працівниць такі умови праці здалися підозрілими і вони повідомили до поліції.
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За місцем проживання та у автомобілі підозрюваної правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено в якості речових доказів комп’ютерну технику, мобільні телефони з записами та відеоматеріалами, записники, банківські картки.
Наразі слідчі дії тривають, продовжуються обшуки. Поліція перевіряє затриману на причетність до скоєння аналогічних злочинів, а також встановлює особи її спільників.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Рівненщині продавали у сексуальне рабство малозабезпечених жінок.