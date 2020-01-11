На Рівненщині продавали у сексуальне рабство малозабезпечених жінок

КИЇВ. 11 січня. УНН. У ході досудового розслідування встановлено, що у період з лютого по червень 2019 року 51-річний житель Дубенщини за попередньою змовою із 68-річним спільником підшуковував на території м. Рівне малозабезпечених жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.