В Ровенской области продавали в сексуальное рабство малообеспеченных женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля по июнь 2019 года 51-летний житель Дубенского района по предварительному сговору с 68-летним сообщником подыскивал на территории Ровно малообеспеченных женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
По процессуального руководства прокуратуры области следователями СУ ГУНП в Ровенской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту торговли людьми, в том числе вербовки и перемещения человека с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Так, указанные лица завербовали одну из жительниц Ровенской, с целью сексуальной эксплуатации в Республике Германия. Предварительно злоумышленники оказали ей финансовую помощь для оформления документов и пообещали большие заработки. Вследствие тяжелого материального положения потерпевшая согласилась поехать в Республику Германии.
24 июня 2019 один из обвиняемых, который с потерпевшей пытался пересечь Государственную границу Украины через территорию Респибликы Польша для передачи ее сообщнику, был задержан работниками полиции. Другой обвиняемый добровольно прибыл к следователю, после чего ему было сообщено о подозрении.
В дальнейшем, прокуратурой области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению указанных лиц по ч. 2 ст. 149 УКК Украины.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Напомним, в Мариуполе задержали иностранца, который пытался вывезти девушек в сексуальное рабство.