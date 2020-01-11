В Киевской области разоблачили схему переправки женщин в сексуальное рабство в Европу и Азию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Киевской области разоблачили схему привлечения женщин и переправки их в страны Европы и Азии в сексуальное рабство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Управление борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми разоблачило преступную схему по вербовке и отправке в европейских государств и стран Азии женщин, для дальнейшей сексуальной эксплуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 25-летняя жительница города Сумы вместе с другими лицами, которые пока устанавливаются, основательно подозревается в организации преступной схемы, которая действовала на территории Киевской области.
Правонарушители предлагали женщинам работу "моделью" с высоким заработком за рубежом.
Однако, некоторым из потенциальных работниц такие условия труда показались подозрительными и они сообщили в полицию.
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По месту жительства и в автомобиле подозреваемой правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяты в качестве вещественных доказательств компьютерную технику, мобильные телефоны с записями и видеоматериалами, записные книжки, банковские карты.
Сейчас следственные действия продолжаются, продолжаются обыски. Полиция проверяет задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений, а также устанавливает личности ее сообщников.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Начато досудебное расследование.
Напомним, в Ровенской области продавали в сексуальное рабство малообеспеченных женщин.