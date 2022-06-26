На Київщині відчувається сильний запах гару

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В Обухівському районі Київської області місцеві жителі нарікають на яскраво виражений запах горілих штучних матеріалів. Він з‘явився приблизно о 12:15 і стійко тримається в повітрі.

Місцеві жителі також повідомляють що в 11:30 в Обухівському районі було чутно два вибухи з різницею в 20-30 секунд.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі госпіталізували чотирьох людей, евакуювали 25 мешканців. Рятувальники проінформували про одного загиблого чоловіка.