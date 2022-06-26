В Киевской области чувствуется сильный запах гари
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В Киевской области в воздухе чувствуется сильный запах гари. Об этом УНН пишет со ссылкой на очевидцев.
Детали
В Обуховском районе Киевской области местные жители сетуют на ярко выраженный запах горевших искусственных материалов. Он появился примерно в 12:15 и стойко держится в воздухе.
Местные жители также сообщают, что в 11:30 в Обуховском районе было слышно два взрыва с разницей в 20-30 секунд.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе госпитализировали четырех человек, эвакуировали 25 жителей. Спасатели проинформировали об одном погибшем мужчине.