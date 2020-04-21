На Київщині великодні богослужіння відвідали близько 5 тис. вірян, порушень не виявлено - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Київщині богослужіння до Великодня відвідали близько 5 тис. вірян. Порушень публічної безпеки та порядку не допущено. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"Загалом богослужіння відвідало близько 5 тис. віруючих. Поліцейськими проведено профілактичні бесіди про недопущення порушень санітарно-епідеміологічних норм. До забезпечення публічної безпеки і порядку було залучено понад 1700 правоохоронців, 140 членів громадських формувань, 248 представників органів місцевого самоврядування", - сказав Василь Володін.
Він зазначив, що 19 квітня особисто перевірив кілька храмів і впевнився, що в них дотримані вимоги карантину.
"Мені приємно вам повідомити, що загалом під час заходів з нагоди святкування православної Пасхи у Київській області порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - додав Василь Володін.
Нагадаємо, великодні богослужіння цього року відвідали лише 130 тис. вірян, порівняно з 7,5 млн торік.
Загалом у країні було зафіксовано 19 порушень під час богослужінь.