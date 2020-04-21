На Київщині великодні богослужіння відвідали близько 5 тис. вірян, порушень не виявлено - ОДА

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Київщині богослужіння до Великодня відвідали близько 5 тис. вірян. Порушень публічної безпеки та порядку не допущено. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.