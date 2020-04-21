В Киевской области пасхальные богослужения посетили около 5 тыс. верующих, нарушений не выявлено - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киевской области богослужения на Пасху посетили около 5 тыс. верующих. Нарушений публичной безопасности и порядка не допущено. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"В целом богослужения посетили около 5 тыс. верующих. Полицейскими проведены профилактические беседы о недопущении нарушений санитарно-эпидемиологических норм. К обеспечению общественной безопасности и порядку было привлечено более 1700 правоохранителей, 140 членов общественных формирований, 248 представителей органов местного самоуправления", - сказал Василий Володин.
Он отметил, что 19 апреля лично проверил несколько храмов и убедился, что в них соблюдены требования карантина.
"Мне приятно вам сообщить, что в целом во время мероприятий по случаю празднования православной Пасхи в Киевской области нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - добавил Василий Володин.
Напомним, пасхальные богослужения в этом году посетили только 130 тыс. верующих, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году.
Всего в стране было зафиксировано 19 нарушений во время богослужений.