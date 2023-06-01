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На Київщині укриття мають бути відкриті цілодобово - ОВА

На Київщині укриття мають бути відкриті цілодобово - ОВА

Київ • УНН

 • 571103 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що на Київщині укриття мають бути відкритими цілодобово, головам громад разом із поліцією та ДСНС доручено примусово відкривати ті з них, які з "незрозумілих причин недоступні для людей", пише УНН.

Деталі

"Безпека людей має бути пріоритетом для влади на всіх рівнях! А в умовах війни – особливо. Ситуація, коли люди під час повітряної тривоги не мають доступу до укриттів, – безвідповідальність та недбалість. Трагедія, що сталася сьогодні вночі у столиці, внаслідок чого загинули діти і дорослі, а також є поранені, вчергове довела, що кожна хвилина може стати вирішальною", - написав Кравченко у Facebook.

За словами чиновника, тиждень тому КОВА вже перевіряла, як функціонують усі сховища та укриття Київщини.

Кравченко зазначив, що сьогодні "вкотре доручив" главам всіх районних державних адміністрацій "неухильно виконувати рішення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та забезпечити вільний доступ до укриттів".

"Усі укриття мають бути відкритими цілодобово та придатними для використання! Люди не мають під час ракетної атаки чи атаки дронами панічно шукати, у кого ключі від укриттів", - наголосив голова ОВА.

Кравченко також повідомив, що "доручив головам громад разом із поліцією та ДСНС примусово відкривати ті укриття, які з незрозумілих причин недоступні для людей".

"Ситуацію триматиму на особистому контролі!", - додав голова Київської ОВА.

Кравченко нагадав про «гарячу лінію» КОВА, куди можна повідомляти про всі факти неналежного функціонування укриттів, і пообіцяв "реагувати оперативно".

"Відповідальність – на керівниках кожного району, кожної громади, міста та селища. Відповідно рішення у разі їхньої бездіяльності також будуть швидкими!", - зауважив він.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У столичній прокуратурі закликали зокрема, представників влади не призначати винних заздалегідь, а дочекатися результатів об’єктивного розслідування. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трагедія із загиблими біля укриття у Києві: голова КМВА заявив про "відповідальність влади на усіх рівнях", дав низку доручень

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