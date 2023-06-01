В Киевской области укрытия должны быть открыты круглосуточно - ОВА

Детали

"Безопасность людей должна быть приоритетом для власти на всех уровнях! А в условиях войны – особенно. Ситуация, когда люди во время воздушной тревоги не имеют доступа к укрытиям, – безответственность и халатность. Трагедия, произошедшая сегодня ночью в столице, в результате чего погибли дети и взрослые, а также есть раненые, в очередной раз доказала, что каждая минута может стать решающей", - написал Кравченко в Facebook.

По словам чиновника, неделю назад КОВА уже проверяла, как функционируют все убежища и укрытия Киевской области.

Кравченко отметил, что сегодня "в очередной раз поручил" главам всех районных государственных администраций "неукоснительно выполнять решения Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и обеспечить свободный доступ к укрытиям".

"Все укрытия должны быть открытыми круглосуточно и пригодными для использования! Люди не должны во время ракетной атаки или атаки дронами панически искать, у кого ключи от укрытий", - подчеркнул глава ОВА.

Кравченко также сообщил, что "поручил главам громад вместе с полицией и ГСЧС принудительно открывать те укрытия, которые по непонятным причинам недоступны для людей".

"Ситуацию буду держать на личном контроле!", - добавил глава Киевской ОВА.

Кравченко напомнил о «горячей линии» КОВА, куда можно сообщать обо всех фактах ненадлежащего функционирования укрытий, и пообещал "реагировать оперативно".

"Ответственность – на руководителях каждого района, каждой громады, города и поселка. Соответственно решения в случае их бездействия также будут быстрыми!" - отметил он.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице. Правоохранители открыли уголовное производство.

В столичной прокуратуре призвали в частности, представителей власти не назначать виновных заранее, а дождаться результатов объективного расследования.

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