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На Київщині у пожежі загинули троє дітей

На Київщині у пожежі загинули троє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Київській області на пожежі у приватному будинку загинули троє дітей. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Подія сталася у селі Плоске Таращанського району Київської області. Пожежу у приватному будинку загасили близько сьогодні 15 години. Під час огляду місця події рятувальники виявили тіла трьох малолітніх дітей господарів будинку.

Наразі встановлюють обставини та причини пожежі, а також інформація про загиблих та їхніх батьків.

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