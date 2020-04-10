На Київщині у пожежі загинули троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Київській області на пожежі у приватному будинку загинули троє дітей. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася у селі Плоске Таращанського району Київської області. Пожежу у приватному будинку загасили близько сьогодні 15 години. Під час огляду місця події рятувальники виявили тіла трьох малолітніх дітей господарів будинку.
Наразі встановлюють обставини та причини пожежі, а також інформація про загиблих та їхніх батьків.
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