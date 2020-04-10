В Киевской области в огне погибли трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киевской области на пожаре в частном доме погибли трое детей. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие произошло в селе Плоское Таращанского района, Киевской области. Пожар в частном доме потушили сегодня около 15 часов. Во время осмотра места происшествия спасатели обнаружили тела трех малолетних детей хозяев дома.
Сейчас устанавливают обстоятельства и причины пожара, а также информация о погибших и их родителей.
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