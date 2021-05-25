На Київщині сьогодні перекриють ділянки двох міжнародних трас

Деталі

На трасі М-06 Київ – Чоп - км 21+767 (Стоянка) буде закрито лівий проїзд у напрямку Києва на період 25 травня (з 6:00) до 1 червня (17:00). Рух буде здійснюватися однією смугою в обох напрямках по правій частини дороги (у напрямку м. Львів). У цей період будуть проведені роботи з встановлення тимчасової металевої опори на важкому бетонному фундаменті зі стороні розділової смуги та краю узбіччя з подальшим встановленням на них металевих балок формоутворювачів.

На трасі М-05 Київ – Одеса км 15+390 с. Чабани з 25 травня (з 6:00) до 1 червня (17:00) буде закрито правий проїзд у напрямку м. Одеса. Рух автотранспорту буде здійснюватися однією смугою по лівій частині (у напрямку м. Київ).

Будівництво цієї розв'язки перебуває на етапі влаштування буронабивних паль на естакаді за межами проїзної частини, та задля виконання цього виду робіт, важку дорожню техніку необхідно розмістити на проїзній частині.

Нагадаємо

Народні депутати від партії “Слуга народу” вважають, що новий міністр інфраструктури Олександр Кубраков зможе впроваджувати методи ефективного управління, які він використовував під час керівництва “Укравтодором”, і в інших галузях, підзвітних Міністерству інфраструктури.