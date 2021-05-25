В Киевской области сегодня перекроют участки двух международных трасс
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Киевской области сегодня перекроют участки Одесской и Житомирской трасс из-за строительства транспортных развязок. Об этом информируют в Укравтодоре, пишет УНН.
Детали
На трассе М-06 Киев - Чоп - км 21 +767 (Стоянка) будет закрыт левый проезд в направлении Киева на период 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00). Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении г. Львов). В этот период будут проведены работы по установке временной металлической опоры на тяжелом бетонном фундаменте с стороне разделительной полосы и края обочины с последующим установлением на них металлических балок формообразователем.
На трассе М-05 Киев - Одесса км 15 + 390 с. Чабаны с 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00) будет закрыт правый проезд в направлении г. Одесса. Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении г. Киев).
Строительство этой развязки находится на этапе устройства буронабивных свай на эстакаде за пределами проезжей части, и для выполнения этого вида работ, тяжелую дорожную технику необходимо разместить на проезжей части.
Напомним
Народные депутаты от партии "Слуга народа" считают, что новый министр инфраструктуры Александр Кубраков сможет внедрять методы эффективного управления, используемые во время руководства "Укравтодор", и в других отраслях, подотчетных Министерству инфраструктуры.