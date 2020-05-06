На Київщині розслідують обставини самогубства поліцейського після незначної ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Київській області поліцейський нібито застрелився після скоєння ним ДТП, у якій ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася вночі 5 травня на автодорозі “Київ-Харків”. Співробітник поліції на власному автомобілі Cherry прямував до одного з сіл у Бориспільському районі. За попередньою інформацією, неподалік села Іванків він обігнав інший автомобіль та, не впоравшись з керуванням, влетів у відбійник. Після чого зупинився та вийшов з авто для того, аби перевірити, чи все гаразд.
За попередньою інформацією, ніхто у ДТП не постраждав. Однак, після спілкування з невстановленими особами, які вийшли з автомобіля, що обігнав поліцейський, останній здійснив постріл собі в рот з травматичного пістолета. Внаслідок отриманих травм поліцейський помер на місці. Наразі мотиви такого вчинку невідомі.
Розпочато досудове розслідування. Поліція перевіряє, чи дійсно це було самогубство.
Нагадаємо, ексміліціонер піде під суд за самогубство підлеглого у його кабінеті.