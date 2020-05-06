В Киевской области расследуют обстоятельства самоубийства полицейского после незначительного ДТП

Инцидент произошел ночью 5 мая на автодороге "Киев-Харьков". Сотрудник полиции на своем автомобиле Cherry направлялся к одному из сел в Бориспольском районе. По предварительной информации, около села Иванков он обогнал другой автомобиль и, не справившись с управлением, влетел в отбойник. После чего остановился и вышел из машины для того, чтобы проверить, все ли в порядке.

По предварительной информации, никто в ДТП не пострадал. Однако, после общения с неустановленными лицами, которые вышли из автомобиля, который обогнал полицейский, последний выстрелил себе в рот из травматического пистолета. В результате полученных травм полицейский скончался на месте. Сейчас мотивы такого поступка неизвестны.

Начато досудебное расследование. Полиция проверяет, действительно ли это было самоубийство.

Напомним, экс-милиционер пойдет под суд за самоубийство подчиненного в его кабинете.