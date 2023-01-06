На Київщині понад 2,5 тисяч поліцейських охоронятимуть порядок на різдвяні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Понад 2,5 тисяч поліцейських спільно із представниками добровольчих формувань та особовий склад з числа ЗСУ заступили для несення служби під час різдвяних свят. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів начальник ГУ Національної поліції Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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Зокрема, Нєбитов зазначив, що Сили оборони охоронятимуть храми, щоб запобігти можливим провокаціям. Для цього понад 2,5 тисяч поліцейських спільно із представниками добровольчих формувань та особовий склад з числа ЗСУ заступили для несення служби під час різдвяних свят.
Також поліція залучила понад 400 додаткових нарядів - понад 250 піших та 70 автопатрулів, які забезпечуватимуть безпеку, оскільки на території Київської області налічується понад 800 культових споруд, де проходитимуть богослужіння.
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"Ми очікуємо більш як 700 богослужінь, і звичайно, жодна із цих місць не залишить без уваги правоохоронців. Ми створили відповідну кількість нарядів — їх більш як 500, залучили добровольче формування територіальних громад, які традиційно допомагають нам забезпечувати правопорядок, залучені ЗСУ, служби військового правопорядку. Тому впевнений, що правопорядок буде і провокацій вдасться нам запобігти. Якщо вони відбудуться, обов'язково всі будуть затримані та притягнені до кримінальної відповідальності", - запевнив Нєбитов.
Голова поліції області закликав мешканців громад Київщини дотримуватися комендантської години та заходів особистої безпеки. У разі виявлення правопорушень слід одразу телефонувати на спецлінію "102".
Доповнення
7 січня Митрополит Епіфаній звершить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври.