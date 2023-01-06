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На Київщині понад 2,5 тисяч поліцейських охоронятимуть порядок на різдвяні свята

Київ • УНН

 • 488211 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Понад 2,5 тисяч поліцейських спільно із представниками добровольчих формувань та особовий склад з числа ЗСУ заступили для несення служби під час різдвяних свят. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів начальник ГУ Національної поліції Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

На Київщині понад 2,5 тисяч поліцейських охоронятимуть порядок на різдвяні свята

Деталі

Зокрема, Нєбитов зазначив, що Сили оборони охоронятимуть храми, щоб запобігти можливим провокаціям. Для цього понад 2,5 тисяч поліцейських спільно із представниками добровольчих формувань та особовий склад з числа ЗСУ заступили для несення служби під час різдвяних свят.

Також поліція залучила понад 400 додаткових нарядів - понад 250 піших та 70 автопатрулів, які забезпечуватимуть безпеку, оскільки на території Київської області налічується понад 800 культових споруд, де проходитимуть богослужіння.

Цитата

"Ми очікуємо більш як 700 богослужінь, і звичайно, жодна із цих місць не залишить без уваги правоохоронців. Ми створили відповідну кількість нарядів — їх більш як 500, залучили добровольче формування територіальних громад, які традиційно допомагають нам забезпечувати правопорядок, залучені ЗСУ, служби військового правопорядку. Тому впевнений, що правопорядок буде і провокацій вдасться нам запобігти. Якщо вони відбудуться, обов'язково всі будуть затримані та притягнені до кримінальної відповідальності", - запевнив Нєбитов.

Голова поліції області закликав мешканців громад Київщини дотримуватися комендантської години та заходів особистої безпеки. У разі виявлення правопорушень слід одразу телефонувати на спецлінію "102".

Доповнення

7 січня Митрополит Епіфаній звершить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври.

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