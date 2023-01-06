На Киевщине более 2,5 тысяч полицейских будут охранять порядок на рождественские праздники

Детали

В частности, Небытов отметил, что Силы обороны будут охранять храмы, чтобы предотвратить возможные провокации. Для этого более 2,5 тысяч полицейских совместно с представителями добровольческих формирований и личный состав из числа ВСУ заступили для несения службы во время рождественских праздников.

Также полиция привлекла более 400 дополнительных нарядов - более 250 пеших и 70 автопатрулей, которые будут обеспечивать безопасность, поскольку на территории Киевской области насчитывается более 800 культовых сооружений, где будут проходить богослужения.

Цитата

"Мы ожидаем более 700 богослужений, и конечно, ни одно из этих мест не оставит без внимания правоохранителей. Мы создали соответствующее количество нарядов — их более 500, привлекли добровольческое формирование территориальных громад, которые традиционно помогают нам обеспечивать правопорядок, привлечены ВСУ, службы военного правопорядка. Поэтому уверен, что правопорядок будет и провокации удастся нам предотвратить. Если они состоятся, обязательно все будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - заверил Небытов.

Глава полиции области призвал жителей общин Киевщины соблюдать комендантский час и меры личной безопасности. В случае выявления правонарушений следует сразу звонить по спецлинии "102".

Дополнение

7 января Митрополит Епифаний совершит богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Лавры.