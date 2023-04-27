На Київщині одразу дві громади розірвали договори постійного землекористування УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Броварська та Березанська громади на Київщині припинили договори постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Про це повідомив заступник голови Броварської районної державної адміністрації Олексій Дорошенко у Facebook, пише УНН.
Деталі
Броварська міська рада прийняла рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. За словами Дорошенка, йдеться про 4 земельних ділянки на яких розташовано 5 храмів. На початок широкомасштабної російської агресії в лютому минулого року до ПЦУ належало лише 4 храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів та сіл Требухів та Княжичі. Ще 11 парафій мали підпорядкування УПЦ.
"За рік все суттєво змінилося: в УПЦ залишилося лише 5 храмів, а громади ПЦУ володіють вже 10. Сьогодні одразу дві громади Броварського району приймають аналогічні рішення: Броварська та Березанська", - повідомив Дорошенко.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, за позбавлення УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками одноголосно проголосувала Чернівецька міськрада.
Процес спровокований інцидентом, під час одного з недільних богослужінь в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Буковині горіла церква УПЦ МП, підозрюваного у підпалі затримали