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На Київщині одразу дві громади розірвали договори постійного землекористування УПЦ МП

На Київщині одразу дві громади розірвали договори постійного землекористування УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Броварська та Березанська громади на Київщині припинили договори постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Про це повідомив заступник голови Броварської районної державної адміністрації Олексій Дорошенко у Facebook, пише УНН.

Деталі

Броварська міська рада прийняла рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. За словами Дорошенка, йдеться про 4 земельних ділянки на яких розташовано 5 храмів. На початок широкомасштабної російської агресії в лютому минулого року до ПЦУ належало лише 4 храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів та сіл Требухів та Княжичі. Ще 11 парафій мали підпорядкування УПЦ.

"За рік все суттєво змінилося: в УПЦ залишилося лише 5 храмів, а громади ПЦУ володіють вже 10. Сьогодні одразу дві громади Броварського району приймають аналогічні рішення: Броварська та Березанська", - повідомив Дорошенко.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, за позбавлення УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками одноголосно проголосувала Чернівецька міськрада. 

Процес спровокований інцидентом, під час одного з недільних богослужінь в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП. 

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