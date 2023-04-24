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На Буковині горіла церква УПЦ МП, підозрюваного у підпалі затримали

На Буковині горіла церква УПЦ МП, підозрюваного у підпалі затримали

Київ • УНН

 • 523991 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У селі Мілієве Чернівецької області горіли церква та магазин. За версією поліції, це був підпал. Підозрюють у цьому жителя села Іспас, його затримали. Про це УНН повідомили у ГУНП у Чернівецькій області.

Деталі

Як вказали у поліції, повідомлення про пожежу отримали сьогодні вранці.

На місці правоохоронці попередньо з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу. "Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас", - вказано у повідомленні.

"Поліцейські оперативно затримали чоловіка за підозрою у підпалі церкви та магазину", - вказують у поліції.

За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. 

З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.

Відео пожежі оприлюднили на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Нагадаємо

УПЦ МП передала церкву Олександра Невського заповіднику "Хотинська фортеця".

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