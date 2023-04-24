На Буковине горела церковь УПЦ МП, подозреваемого в поджоге задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В селе Милиево Черновицкой области горели церковь и магазин. По версии полиции, это был поджог. Подозревают в этом жителя села Испас, его задержали. Об этом УНН сообщили в ГУНП в Черновицкой области.
Детали
Как указали в полиции, сообщение о пожаре получили сегодня утром.
На месте правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. "Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", - указано в сообщении.
"Полицейские оперативно задержали мужчину по подозрению в поджоге церкви и магазина", - указывают в полиции.
По данному факту начали уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
С мужчиной проводят первоочередные следственные действия, устанавливаются мотивы содеянного.
Видео пожара обнародовали на странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).
Напомним
УПЦ МП передала церковь Александра Невского заповеднику "Хотинская крепость".