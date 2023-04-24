На Буковине горела церковь УПЦ МП, подозреваемого в поджоге задержали

Детали

Как указали в полиции, сообщение о пожаре получили сегодня утром.

На месте правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. "Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", - указано в сообщении.

"Полицейские оперативно задержали мужчину по подозрению в поджоге церкви и магазина", - указывают в полиции.

По данному факту начали уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

С мужчиной проводят первоочередные следственные действия, устанавливаются мотивы содеянного.

Видео пожара обнародовали на странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

Напомним

УПЦ МП передала церковь Александра Невского заповеднику "Хотинская крепость".