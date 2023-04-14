УПЦ МП передала церкву Олександра Невського заповіднику "Хотинська фортеця"

ukru
Ексклюзив
15:02 • 51286 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 82153 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 112810 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 252034 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 180375 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 172485 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 272191 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455427 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346440 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357458 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 181475 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 149134 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 143433 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 103655 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 54580 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 252016 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 272181 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 505877 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 640261 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 664215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 47738 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 54580 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 143433 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 181475 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 206748 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

УПЦ МП передала церкву Олександра Невського заповіднику "Хотинська фортеця"

УПЦ МП передала церкву Олександра Невського заповіднику "Хотинська фортеця"

Київ • УНН

 • 687790 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Релігійна громада УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського Державному заповіднику «Хотинська фортеця». Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.

Цитата

«12 квітня 2023 року релігійна громада УПЦ МП добровільно передала ключі від Церкви Олександра Невського Державному історико-архітектурному заповіднику «Хотинська фортеця» та підписала акт приймання-передачі (повернення) майна», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що церква св. Олександра Невського 1833-1834 рр. знаходиться на території заповідника та є складовою Комплексу споруд Хотинської фортеці.

До 31 грудня 2021 року церква була у користуванні релігійної громади парафії на честь святого князя Александра Невського Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви згідно з договором про безоплатне користування релігійною організацією культовими спорудами та іншим майном, що є державною власністю від 28 березня 2012 року.

«Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений. Понад рік церква була зачинена», - інформує МКІП.

Доповнення

Наказом Мінкульту новим в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» став Максим Остапенко - науковець, колишній директор Національного заповідника «Хортиця».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38