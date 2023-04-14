УПЦ МП передала церкву Олександра Невського заповіднику "Хотинська фортеця"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Релігійна громада УПЦ МП передала ключі від церкви Олександра Невського Державному заповіднику «Хотинська фортеця». Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.
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«12 квітня 2023 року релігійна громада УПЦ МП добровільно передала ключі від Церкви Олександра Невського Державному історико-архітектурному заповіднику «Хотинська фортеця» та підписала акт приймання-передачі (повернення) майна», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що церква св. Олександра Невського 1833-1834 рр. знаходиться на території заповідника та є складовою Комплексу споруд Хотинської фортеці.
До 31 грудня 2021 року церква була у користуванні релігійної громади парафії на честь святого князя Александра Невського Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви згідно з договором про безоплатне користування релігійною організацією культовими спорудами та іншим майном, що є державною власністю від 28 березня 2012 року.
«Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений. Понад рік церква була зачинена», - інформує МКІП.
Доповнення
Наказом Мінкульту новим в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» став Максим Остапенко - науковець, колишній директор Національного заповідника «Хортиця».