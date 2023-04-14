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УПЦ МП передала церковь Александра Невского заповеднику "Хотинская крепость"

УПЦ МП передала церковь Александра Невского заповеднику "Хотинская крепость"

Киев • УНН

 • 687788 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Религиозная община УПЦ МП передала ключи от церкви Александра Невского Государственному заповеднику «Хотинская крепость». Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Цитата

«12 апреля 2023 года религиозная община УПЦ МП добровольно передала ключи от Церкви Александра Невского Государственному историко-архитектурному заповеднику «Хотинская крепость» и подписала акт приема-передачи (возврата) имущества», - говорится в сообщении.

Сообщается, что церковь св. Александра Невского 1833-1834 гг. находится на территории заповедника и является составной частью Комплекса сооружений Хотинской крепости.

До 31 декабря 2021 года церковь была в пользовании религиозной общины прихода в честь святого князя Александра Невского Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви согласно договору о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми сооружениями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью от 28 марта 2012 года.

«Договор с УПЦ действовал до 31 декабря 2021 года и не был продлен. Более года церковь была закрыта», - информирует МКИП.

Дополнение

Приказом Минкульта новым и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» стал Максим Остапенко - ученый, бывший директор Национального заповедника «Хортица».

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