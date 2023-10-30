На Київщині нарощують кількість мобільних вогневих груп: голова ОВА повідомив про передачу військовим 45 позашляховиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Київській області нарощують кількість мобільних вогневих груп сил ППО, військовим вже передали 45 позашляховиків з турелями і не лише це, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Київська обласна військова адміністрація разом із районами, громадами, бізнесом продовжує збільшувати кількість наших мобільних вогневих груп. Уже передали нашим військовим 45 позашляховиків, обладнаних турелями. Їх вже використовують під час виконання бойових завдань", - зазначив Кравченко.
Голова ОВА наголосив, що безпека жителів Київщини та захист критичної інфраструктури – спільне завдання.
"Під час тривоги у мобільних вогневих груп сил ППО є лічені хвилини, щоб зібратися для виконання бойового завдання. Коли українські військові збивають ворожу ціль у небі, ми ними пишаємося. І неймовірно вдячні за збережені життя та домівки. А вони щиро радіють, коли отримують від нас необхідне оснащення. Те, без чого вкрай важко бути швидкими, мобільними та знищувати російські дрони чи ракети", - наголосив Кравченко.
Голова Київської ОВА також повідомив, що передано й інше оснащення та обладнання: біноклі; Starlink; генератори; рації; тепловізори; лазерну підсвітку; швидкозйомні кріплення для прицілів; екшн камери; смартфони; електронні планшети; намети.
А щодо переданих автівок зазначив, що половина з них – допомога АВТ Баварія, офіційного імпортера BMW Group в Україні. "Найближчим часом BMW Group планує передати ще 20 автівок", - повідомив голова ОВА.
"Вдячний кожному, хто не залишається осторонь і не втомлюється підтримувати українських захисників. І надалі продовжимо посилювати позиції військових. Спільно йдемо до мети. Разом здобудемо Перемогу!" - підсумував Кравченко.