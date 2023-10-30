На Київщині нарощують кількість мобільних вогневих груп: голова ОВА повідомив про передачу військовим 45 позашляховиків

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 12627 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 78834 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 158658 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 157840 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 129115 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134962 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86485 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93596 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99207 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89854 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6872 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 9732 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 9314 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 9048 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 5910 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 157833 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226205 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375288 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311557 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419482 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 7032 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15606 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32410 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29145 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 129117 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Київщині нарощують кількість мобільних вогневих груп: голова ОВА повідомив про передачу військовим 45 позашляховиків

Київ • УНН

 • 71859 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Київській області нарощують кількість мобільних вогневих груп сил ППО, військовим вже передали 45 позашляховиків з турелями і не лише це, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.

На Київщині нарощують кількість мобільних вогневих груп: голова ОВА повідомив про передачу військовим 45 позашляховиків

Цитата

"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Київська обласна військова адміністрація разом із районами, громадами, бізнесом продовжує збільшувати кількість наших мобільних вогневих груп. Уже передали нашим військовим 45 позашляховиків, обладнаних турелями. Їх вже використовують під час виконання бойових завдань", - зазначив Кравченко.

Голова ОВА наголосив, що безпека жителів Київщини та захист критичної інфраструктури – спільне завдання.

"Під час тривоги у мобільних вогневих груп сил ППО є лічені хвилини, щоб зібратися для виконання бойового завдання. Коли українські військові збивають ворожу ціль у небі, ми ними пишаємося. І неймовірно вдячні за збережені життя та домівки. А вони щиро радіють, коли отримують від нас необхідне оснащення. Те, без чого вкрай важко бути швидкими, мобільними та знищувати російські дрони чи ракети", - наголосив Кравченко.

Голова Київської ОВА також повідомив, що передано й інше оснащення та обладнання: біноклі; Starlink; генератори; рації; тепловізори; лазерну підсвітку; швидкозйомні кріплення для прицілів; екшн камери; смартфони; електронні планшети; намети.

А щодо переданих автівок зазначив, що половина з них – допомога АВТ Баварія, офіційного імпортера BMW Group в Україні. "Найближчим часом BMW Group планує передати ще 20 автівок", - повідомив голова ОВА.

"Вдячний кожному, хто не залишається осторонь і не втомлюється підтримувати українських захисників. І надалі продовжимо посилювати позиції військових. Спільно йдемо до мети. Разом здобудемо Перемогу!" - підсумував Кравченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42