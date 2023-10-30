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Калибр (семейство ракет)

В Киевской области наращивают количество мобильных огневых групп: глава ОВА сообщил о передаче военным 45 внедорожников

Киев • УНН

 • 71859 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Киевской области наращивают количество мобильных огневых групп сил ПВО, военным уже передали 45 внедорожников с турелями и не только это, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

В Киевской области наращивают количество мобильных огневых групп: глава ОВА сообщил о передаче военным 45 внедорожников

Цитата

"Во исполнение задачи Президента Украины Владимира Зеленского Киевская областная военная администрация вместе с районами, громадами, бизнесом продолжает увеличивать количество наших мобильных огневых групп. Уже передали нашим военным 45 внедорожников, оборудованных турелями. Их уже используют во время выполнения боевых задач", - отметил Кравченко.

Глава ОВА подчеркнул, что безопасность жителей Киевской области и защита критической инфраструктуры – общая задача.

"Во время тревоги у мобильных огневых групп сил ПВО есть считанные минуты, чтобы собраться для выполнения боевой задачи. Когда украинские военные сбивают вражескую цель в небе, мы ими гордимся. И невероятно благодарны за сохраненные жизни и дома. А они искренне радуются, когда получают от нас необходимое оснащение. То, без чего крайне трудно быть быстрыми, мобильными и уничтожать российские дроны или ракеты", - подчеркнул Кравченко.

Глава Киевской ОВА также сообщил, что передано и другое оснащение и оборудование: бинокли; Starlink; генераторы; рации; тепловизоры; лазерная подсветка; быстросъемные крепления для прицелов; экшн камеры; смартфоны; электронные планшеты; палатки.

А относительно переданных автомобилей отметил, что половина из них – помощь АВТ Бавария, официального импортера BMW Group в Украине. "В ближайшее время BMW Group планирует передать еще 20 автомобилей", - сообщил глава ОВА.

"Благодарен каждому, кто не остается в стороне и не устает поддерживать украинских защитников. И в дальнейшем продолжим усиливать позиции военных. Сообща идем к цели. Вместе одержим победу!" - подытожил Кравченко.

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