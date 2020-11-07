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На Київщині на підприємця здійснили розбій та вимагали 2 мільйони доларів

На Київщині на підприємця здійснили розбій та вимагали 2 мільйони доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Київській області затримали озброєних нападників, які викрали приватного підприємця, катували та вимагали надуманий борг у 2 мільйони доларів США. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

“Групу зловмисників, серед яких четверо громадян Казахстану та двоє жителів столичної області, встановили працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з оперативниками Києво-Святошинського відділу поліції”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що про викрадення 27-річного жителя села Софіївська Борщагівка повідомила до поліції його дружина. Зловмисники викрали чоловіка зранку, біля його будинку, заштовхали в автомобіль і повезли у невідомому напрямку.

Як з’ясувалось, невідомі вивезли потерпілого в ліс. Там вони прив’язали його до дерева і катували, вимагаючи борг у сумі 2 млн доларів США. Також нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тисяч іноземної валюти.

Чоловікові вдалося врятуватись і, завдячуючи небайдужим людям, він повернувся додому.

За фактом викрадення людини та розбійний напад слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 146 (“Незаконне позбавлення волі або викрадення людини”) та частиною 4 статті 187 (“Розбій”) Кримінального кодексу України.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів. Двох з них за силової підтримки спецпризначенців оперативники затримали на території Київщини. Ними виявилися 29-ти та 49-річний чоловіки.

При проведенні обшуків за місцями їхнього проживання працівники поліції виявили та вилучили велику кількість зброї різної модифікації, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики та гроші. Також вилучено автівки, на яких пересувались зловмисники.

Наразі старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та розбій, повідомлено про підозру у скоєних злочинах. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру молодшому поплічнику.

Додамо, що на Київщині затримали двох правоохоронців за вимагання 500 тис. грн “боргу”.

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