В Киевской области на предпринимателя совершили разбой и требовали 2 миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевской области задержали вооруженных нападающих, которые похитили частного предпринимателя, пытали и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов США. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.
“Группу злоумышленников, среди которых четверо граждан Казахстана и двое жителей столичной области, установили сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с оперативниками Киево-Святошинского отдела полиции”, — говорится в сообщении.
Добавим, что о похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес. Там они привязали его к дереву и пытали, требуя долг в сумме 2 млн долларов США. Также нападающие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты.
Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.
По факту похищения человека и разбойному нападению следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по части 2 статьи 146 (“Незаконное лишение свободы или похищение человека”) и части 4 статьи 187 (“Разбой”) Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след похитителей. Двое из них при силовой поддержке спецназовцев оперативники задержали на территории Киевской области. Ими оказались 29-ти и 49-летний мужчины.
При проведении обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.
Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщается о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Решается вопрос о уведомление о подозрении младшему подельнику.
Добавим, что в Киевской области задержали двух правоохранителей за вымогательство 500 тыс. грн “долга”.