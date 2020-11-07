На Київщині затримали двох правоохоронців за вимагання 500 тис. грн "боргу"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань в Київській області затримали за вимагання від цивільної особи грошових коштів в сумі 500 000 гривень за сплату неіснуючого боргу. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає УНН.

“Працівники ДБР затримали „на гарячому“ двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України, які з корисливих мотивів вимагали та одержали від громадянина України грошові кошти (частина 3 статті 189 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, вказані працівники Національної поліції вимагали від цивільної особи грошові кошти в сумі 500 000 гривень за сплату неіснуючого боргу”, — зазначили в відомстві.

Додамо, що затримання відбулося вчора, 6 листопада, коли правоохоронці отримали частину визначених грошових коштів в сумі 85 000 гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Додамо, що у Луганській області на хабарі затримали заступника голови ОТГ.

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