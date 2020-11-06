У Луганській області на хабарі затримали заступника голови ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Луганській області заступника голови об’єднаної територіальної громади викрили на одержанні хабаря. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.
“Посадовець вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. грн за укладення договору купівлі-продажу вуличних тренажерів, збільшення суми авансової передоплати до 50%, а також за безперешкодне підписання у подальшому актів прийому-передачі об’єктів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посадовця затримали під час одержання коштів.
“Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу”, — додали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті викрили на хабарях посадовця криміналістичного центру МВС.