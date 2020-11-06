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У Луганській області на хабарі затримали заступника голови ОТГ

У Луганській області на хабарі затримали заступника голови ОТГ

Київ • УНН

 • 14041 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Луганській області заступника голови об’єднаної територіальної громади викрили на одержанні хабаря. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.

“Посадовець вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. грн за укладення договору купівлі-продажу вуличних тренажерів, збільшення суми авансової передоплати до 50%, а також за безперешкодне підписання у подальшому актів прийому-передачі об’єктів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадовця затримали під час одержання коштів.

“Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті викрили на хабарях посадовця криміналістичного центру МВС.

Українські Національні Новини

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