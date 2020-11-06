В Луганской области на взятке задержали заместителя председателя ОТГ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Луганской области заместителя председателя объединенной территориальной громады уличили в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
“Чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн за заключение договора купли-продажи уличных тренажеров, увеличение суммы авансовой предоплаты до 50%, а также за беспрепятственное подписание в дальнейшем актов приема-передачи объектов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновника задержали при получении денег.
“Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, на Закарпатье разоблачили на взятках чиновника криминалистического центра МВД.