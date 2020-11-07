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На Киевщине задержали двух правоохранителей за вымогательство 500 тыс. Грн "долга"

На Киевщине задержали двух правоохранителей за вымогательство 500 тыс. Грн "долга"

Киев  •  УНН

 • 19240 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области задержали за вымогательство от гражданского лица денежных средств в сумме 500 000 гривен за уплату несуществующего долга. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

“Работники ГБР задержали „на горячем“ двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований ЧП Украины, из корыстных побуждений требовали и получили от гражданина Украины денежные средства (часть 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, указанные работники Национальной полиции требовали от гражданского лица денежные средства в сумме 500 000 гривен за уплату несуществующего долга”, — отметили в ведомстве.

Добавим, что задержание произошло вчера, 6 ноября, когда правоохранители получили часть определенных денежных средств в сумме 85 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Добавим, что в Луганской области на взятке задержали заместителя председателя ОТГ.

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