На Київщині можуть посилити карантин – КОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На найближчому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС розглянуть питання чергового посилення протиепідемічних заходів в Київській області. Про це повідомив очільника Київської облдержадміністрації Василь Володін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата:
"На жаль, кожного дня профільні служби фіксують на території Київщини десятки порушень встановлених карантинних норм. Чим довше наші жителі будуть свідомо ігнорувати обмеження, тим стрімкіше в нас поширюватиметься хвороба. У зв'язку з цим ми змушені йти на чергове посилення протиепідемічних заходів. Їх будемо розглядати на найближчому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС", - написав Володін.
Деталі
Володін нагадав, що Київщина продовжує залишатися в "червоній" зоні.
За його словами, в регіоні:
• продовжують фіксувати щодня понад 800 нових випадків захворювання на COVID-19 серед жителів;
• збільшується кількість інфікованих, які потребують госпіталізації і кисневої підтримки;
• висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом: лише за минулу добу померли 39 людей.
Він зазначив, що на Київщині продовжують діяти посилені протиепідемічні обмеження.
"Ми активно продовжуємо кампанію з імунізації і вчора вже отримали 11 600 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotec. Лише впродовж березня закупили 179 нових кисневих концентраторів і вже поставили їх нашим госпітальним базам", - розповів Володін.
Окрім того, він зазначив, що розгортають додаткові "ковідні" ліжка.
"Наприклад, наразі їх маємо 3600. 89% із них забезпечені киснем", - додав він.
Доповнення
У Київській області з понеділка, 5 квітня почали діяти додаткові протиепідемічні заходи через стрімке поширення COVID-19.
На Київщині виявлено факт розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 у Бориспільській виправній колонії.