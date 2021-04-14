На Київщині можуть посилити карантин – КОДА

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. На найближчому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС розглянуть питання чергового посилення протиепідемічних заходів в Київській області. Про це повідомив очільника Київської облдержадміністрації Василь Володін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"На жаль, кожного дня профільні служби фіксують на території Київщини десятки порушень встановлених карантинних норм. Чим довше наші жителі будуть свідомо ігнорувати обмеження, тим стрімкіше в нас поширюватиметься хвороба. У зв'язку з цим ми змушені йти на чергове посилення протиепідемічних заходів. Їх будемо розглядати на найближчому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС", - написав Володін.

Деталі

Володін нагадав, що Київщина продовжує залишатися в "червоній" зоні.

За його словами, в регіоні:

• продовжують фіксувати щодня понад 800 нових випадків захворювання на COVID-19 серед жителів;

• збільшується кількість інфікованих, які потребують госпіталізації і кисневої підтримки;

• висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом: лише за минулу добу померли 39 людей.

Він зазначив, що на Київщині продовжують діяти посилені протиепідемічні обмеження.

"Ми активно продовжуємо кампанію з імунізації і вчора вже отримали 11 600 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotec. Лише впродовж березня закупили 179 нових кисневих концентраторів і вже поставили їх нашим госпітальним базам", - розповів Володін.

Окрім того, він зазначив, що розгортають додаткові "ковідні" ліжка.

"Наприклад, наразі їх маємо 3600. 89% із них забезпечені киснем", - додав він.

Доповнення

У Київській області з понеділка, 5 квітня почали діяти додаткові протиепідемічні заходи через стрімке поширення COVID-19.

На Київщині виявлено факт розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 у Бориспільській виправній колонії.

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