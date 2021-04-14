В Киевской области могут усилить карантин - КОДА

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. На ближайшем заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрят вопрос очередного усиления противоэпидемических мероприятий в Киевской области. Об этом сообщил главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"К сожалению, каждый день профильные службы фиксируют на территории Киевской области десятки нарушений установленных карантинных норм. Чем дольше наши жители будут сознательно игнорировать ограничения, тем стремительнее у нас будет распространяться болезнь. В связи с этим мы вынуждены идти на очередное усиление противоэпидемических мероприятий. Их будем рассматривать на ближайшем заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал Володин.

Детали

Володин напомнил, что Киевская область продолжает оставаться в "красной" зоне.

По его словам, в регионе:

• продолжают фиксировать ежедневно более 800 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей;

• увеличивается количество инфицированных, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержке;

• высокая смертность от осложнений, вызванных коронавирусом: только за минувшие сутки умерли 39 человек.

Он отметил, что в Киевской области продолжают действовать усиленные противоэпидемические ограничения.

"Мы активно продолжаем кампанию по иммунизации и вчера уже получили 11 600 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotec. Только в течение марта закупили 179 новых кислородных концентраторов и уже поставили их нашим госпитальным базам", - рассказал Володин.

Кроме того, он отметил, что разворачивают дополнительные "ковидные" койки.

"Например, сейчас их имеем 3600. 89% из них обеспечены кислородом", - добавил он.

Дополнение

В Киевской области с понедельника, 5 апреля начали действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия из-за стремительного распространения COVID-19.

В Киевской обласим выявлен факт распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Бориспольской исправительной колонии.

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