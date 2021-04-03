Київська область слідом за столицею йде на жорсткий карантин

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Київській області з понеділка, 5 квітня, почнуть діяти додаткові протиепідемічні заходи через стрімке поширення COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КОДА.

“Із 5 квітня на Київщині почнуть діяти додаткові протиепідемічні заходи”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами очільника Київської облдержадміністрації Василя Володіна, ситуація з поширенням COVID-19 в області складна й треба докласти будь-яких зусиль для стабілізації ситуації.

“Ми бачимо, що напруженість стану справ варіюється в залежності від території. Відтак високі показники інфікування на COVID-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна”, — заявив Володін.

Які будуть карантинні обмеження

Тож, обласна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення з 5 по 9 квітня окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

  • рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
  • дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
  • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
  • проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

“Усі рекомендації щодо введення додаткових протиепідемічних норм внесені в протокол позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Ним будуть керуватись органи місцевого самоврядування. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території. Прошу з розумінням ставитися до вжитих заходів та продовжувати дотримуватися протиепідемічних норм. Завдяки цьому ми зможемо мінімізувати дискомфорт наших жителів і зменшити завантаженість госпітальних баз”, — пояснив Володін.

Доповнення

У Київській області за 2 квітня зафіксовано 1 366 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, загалом з початку пандемії - 98 807. Наразі хворіють 17 748 осіб.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,731 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 2 квітня, — 20,3 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем, черговий антирекорд. Високий показник госпіталізацій за добу — 5,1 тисячі. Кількість летальних випадків — 396.

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