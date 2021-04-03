Киевская область вслед за столицей идет на жесткий карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области с понедельника, 5 апреля, начнут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия из-за стремительного распространения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КОГА.
"С 5 апреля в Киевской области начнут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Детали
По словам главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина, ситуация с распространением COVID-19 в области сложная и надо приложить любые усилия для стабилизации ситуации.
"Мы видим, что напряженность положения дел варьируется в зависимости от территории. Так, высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных общинах ситуация также очень разная", - заявил Володин.
Какие будут карантинные ограничения
Поэтому, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния:
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- рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
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- позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
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- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов, предусмотренном технической характеристикой транспортного средства и определенном в его регистрационных документах;
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- проинформировать жителей Киевской области об изменениях в графиках перевозок;
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- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.
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"Все рекомендации о введении дополнительных противоэпидемических норм внесены в протокол внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Им будут руководствоваться органы местного самоуправления. Еще раз подчеркиваю каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать придерживаться санитарных норм. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз", - пояснил Володин.
Дополнение
В Киевской области за 2 апреля зафиксировано 1366 случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего с начала пандемии - 98 807. На сегодня болеют 17 748 человек.
Всего в Украине зафиксировано уже 1,731 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 2 апреля, - 20,3 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем, очередной антирекорд. Высокий показатель госпитализаций за сутки - 5,1 тысячи. Количество летальных случаев - 396.