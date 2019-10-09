На Київщині легковик на смерть збив сестер-близнючок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Київській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинули дві жінки 1984 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
У селі Требухів, рухаючись на автомобілі по дорозі, місцевий житель збив двох жінок, які виявились сестрами-близнючками 1984-го року народження.
Подія сталася біля одного із житлових будинків. Неподалік нього постраждалі переходили проїжджу частину у невстановленому місці.
На швидкості на них наїхала автівка. Від сильного удару жінок відкинуло на декілька метрів, а в машині розбилось лобове скло.
Отримані травми виявились несумісні із життям. Обидві 35-річні сестри-близнючки загинули на місці події.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" водій автобуса Setra на неосвітленій ділянці дороги на смерть збив пішохода.