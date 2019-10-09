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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Київщині легковик на смерть збив сестер-близнючок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Київській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинули дві жінки 1984 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції. 

На Київщині легковик на смерть збив сестер-близнючок

У селі Требухів, рухаючись на автомобілі по дорозі, місцевий житель збив двох жінок, які виявились сестрами-близнючками 1984-го року народження.

Подія сталася біля одного із житлових будинків. Неподалік нього постраждалі переходили проїжджу частину у невстановленому місці.

На швидкості на них наїхала автівка. Від сильного удару жінок відкинуло на декілька метрів, а в машині розбилось лобове скло.

Отримані травми виявились несумісні із життям. Обидві 35-річні сестри-близнючки загинули на місці події. 

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" водій автобуса Setra на неосвітленій ділянці дороги на смерть збив пішохода. 

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