В Киевской области легковушка насмерть сбила сестер-близняшек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Киевской области в результате наезда легкового автомобиля погибли две женщины 1984 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В селе Требухов, двигаясь на автомобиле по дороге, местный житель сбил двух женщин, которые оказались сестрами-близняшками 1984 года рождения.
Происшествие случилось возле одного из жилых домов. Недалеко от него пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте.
На скорости на них наехал автомобиль. От сильного удара женщин отбросило на несколько метров, а в машине разбилось лобовое стекло.
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Обе 35-летние сестры-близняшки погибли на месте происшествия.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на трассе "Киев-Чоп" водитель автобуса Setra на неосвещенном участке дороги насмерть сбил пешехода.