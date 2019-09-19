Під Києвом сталася масштабна природна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В селі Червона Слобода Київської області горить трав’яна підстилка та самосіяний ліс на території площею 4 га. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ДСНС Київської області.
“Повідомлення, що горить трав’яна підстилка та самосійний ліс надійшло об 11:34. Пожежа виникла на площі близько 4 га разом з лісом. Наразі проводиться локалізація”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, в Україні найближчими днями утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, у місті Дніпро у закинутій будівлі на пожежі загинув чоловік.