Под Киевом произошел масштабный природный пожар

“Сообщение горящего травяная подстилка и упавшего лес поступило в 11:34. Пожар возник на площади около 4 га вместе с лесом. Сейчас проводится локализация”, — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Украине в ближайшие дни сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНН, в городе Днепр в заброшенном здании на пожаре погиб человек.