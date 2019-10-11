На Київщини дії сільських голів призвели до збитків на понад 2,4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На Київщині сільські голови Вишгородського району підписали акти виконаних робіт з ремонту дороги, проте робити були виконані неякісно, тим самим нанесли збитків понад 2,4 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Так, упродовж 2017-2018 років службові особи сіл Нові Петрівці, Новосілки та Хотянівка Вишгородського району Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.
Правоохоронцями встановлено, що роботи з ремонту доріг проведено не повно та не якісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн гривень.
За результатом розслідування головам Новопетрівської, Новосілківської та Хотянівської сільських рад повідомлено про підозру за ч.1, 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальні акти відносно причетних осіб буде направлено до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, у Хмельницькій області судитимуть керівника підприємства, який підозрюється у привласненні 400 тис. грн, виділених з бюджету на ремонт доріг.