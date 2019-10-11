В Киевской области действия сельских глав привели к убыткам в более 2,4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киевской области сельские главы Вышгородского района подписали акты выполненных работ по ремонту дороги, однако работы были выполнены некачественно, тем самым нанесли ущерб более 2,4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Так, на протяжении 2017-2018 годов служебные лица сел Новые Петровцы, Новоселки и Хотяновка Вышгородского района Киевской области подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.
Правоохранителями установлено, что работы по ремонту дорог проведено не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн гривен.
По результатам расследования главам Новопетровского, Новосилкивского и Хотяновского сельских советов сообщено о подозрении по ч.1, 2 ст. 367 (Служебная небрежность) Уголовного кодекса Украины.
После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства обвинительные акты относительно причастных лиц будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Хмельницкой области будут судить руководителя предприятия, который подозревается в присвоении 400 тыс. грн, выделенных из бюджета на ремонт дорог.