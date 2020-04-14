На Київщині COVID-19 підтверджено у 13 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Київській області на 10 годину 14 квітня коронавірус підтверджено у 224 людей, серед них 13 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 14 квітня 2020 року офіційно підтверджено 224 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 8 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.
Так, у Київській області COVID-19 підтверджено найбільше у Києво-Святошинському р-ні — 71 та в Обухівському р-ні — 43.
Також повідомляється, що на стаціонарному лікуванні — 67 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) — 157 осіб.
"Із них діти — 13: 3 — смт Козин; 1 — Обухів; 1 — село Лісники; 1 — село Гатне; 1 — село Борщагівка; 1 — місто Бориспіль, 2 — місто Ірпінь; 1 - Поліський район, 1 — місто Фастів, 1 — місто Бровари", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, у Київській області одужало 12 осіб, 7 померло.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них у Київській області — 224 випадки.