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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киевской области COVID-19 подтвержден у 13 детей

В Киевской области COVID-19 подтвержден у 13 детей

Киев  •  УНН

 • 18446 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киевской области на 10:00 14 апреля коронавирус подтвержден у 224 человек, среди них 13 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 14 апреля 2020 года официально подтверждено 224 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 8 новых случаев коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Так, в Киевской области COVID-19 подтверждено больше всего в Киево-Святошинском р-не - 71 и в Обуховском р-не - 43.

Также сообщается, что на стационарном лечении - 67 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 157 человек.

"Из них дети - 13: 3 - пгт Козин, 1 - Обухов, 1 - село Лесники, 1 - село Гатное, 1 - село Борщаговка; 1 - город Борисполь, 2 - город Ирпень, 1 - Полесский район, 1 - город Фастов, 1 - город Бровары", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Киевской области выписаны 12 человек, 7 умерли.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них в Киевской области - 224 случая.

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