На Київщині чоловік відром розбив скло поліцейської машини і сховався в кущах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На Київщині чоловік пошкодив лобове скло поліцейського автомобіля і сховався у кущах неподалік. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Повідомляється, що 7 січня патрульна поліція в Білій Церкві виїхала на виклик від ДСНС. Там повідомили, що громадянин постійно здійснює хибні виклики і заважає працювати.
"Втім, за вказаною адресою поліцейським ніхто не відчиняв двері. Коли правоохоронці вийшли надвір – побачили пошкоджене лобове скло службового автомобіля. Хуліган відром розбив скло та ховався у кущах неподалік. Завдяки свідкам правопорушника встановили і затримали, ним виявився 58-річний місцевий житель. Він розповів, що телефонував до ДСНС, бо гуркотіли сусіди", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що наразі вирішується правова кваліфікація діям чоловіка. Йому доведеться відшкодовувати завдані збитки.
Нагадаємо, у Вінницькій області в процесуальному порядку затримано нетверезого пасажира автівки, який розбив службовий планшет та завдав тілесних ушкоджень поліцейському.