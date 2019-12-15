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Розбив планшет, вкусив та побив поліцейського: на Вінниччині затримали нетверезого хулігана

Розбив планшет, вкусив та побив поліцейського: на Вінниччині затримали нетверезого хулігана

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Вінницькій області в процесуальному порядку затримано нетверезого пасажира автівки, який розбив службовий планшет та завдав тілесних ушкоджень поліцейському. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Подія сталась 14 грудня, близько 20 години, на грунтовій дорозі поблизу села Жабелівка Вінницького району. Під час документування поліцейськими групи СРПП Віннницького районного відділення поліції водія автомобіля ВАЗ-2104, який перебував за кермом у стані алкогольного сп”яніння, нетверезий пасажир цього автомобіля вчинив протиправні дії відносно поліцейського. Він розбив службовий планшет правоохоронця та зірвав боді-камеру з однострою поліцейського.

Під час затримання та застосування до агресивного чоловіка кайданків, останній завдав ударів по обличчю поліцейського та вкусив його за палець.

Такі дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України ( насильство щодо працівника правоохоронного органу) . Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

22-річного зловмисника, мешканця Вінницького району затримано в процесуальному порядку згідно ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

На водія автомобіля складено адміністративний протокол за керування автомобілем у нетверезому стані згідно ст.130 КУпАП.

Нагадаємо, у місті Хуст Закарпатської області жінка, захищаючи від поліцейських власного чоловіка, завдала правоохоронцю тілесних ушкоджень.

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