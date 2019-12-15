Разбил планшет, укусил и избил полицейского: в Винницкой области задержали нетрезвого хулигана

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 37311 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101473 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134979 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139731 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135301 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 168213 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115257 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113483 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132448 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Разбил планшет, укусил и избил полицейского: в Винницкой области задержали нетрезвого хулигана

Разбил планшет, укусил и избил полицейского: в Винницкой области задержали нетрезвого хулигана

Киев  •  УНН

 • 18793 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Винницкой области в процессуальном порядке задержан нетрезвый пассажир автомобиля, который разбил служебный планшет и нанес телесные повреждения полицейскому. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Событие произошло 14 декабря, около 20 часов, на грунтовой дороге вблизи села Жабелевка Винницкого района. Во время документирования полицейскими группы СРПП Винницкого районного отделения полиции водитель автомобиля ВАЗ-2104, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нетрезвый пассажир этого автомобиля совершил противоправные действия в отношении полицейского. Он разбил служебный планшет правоохранителя и сорвал боди-камеру с униформы полицейского.

Во время задержания и применения к агрессивному мужчине наручников, последний нанес удары по лицу полицейскому и укусил его за палец.

Такие действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

22-летний злоумышленник, житель Винницкого района задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

На водителя автомобиля составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии согласно ст.130 КУоАП.

Напомним, в городе Хуст Закарпатской области женщина, защищая от полицейских собственного мужа, нанесла правоохранителю телесные повреждения.

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