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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111399 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114220 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112700 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125838 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104620 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107649 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107818 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131831 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130609 просмотра

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В Киевской области мужчина ведром разбил стекло полицейской машины и скрылся в кустах

В Киевской области мужчина ведром разбил стекло полицейской машины и скрылся в кустах

Киев  •  УНН

 • 58331 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Киевской области мужчина повредил лобовое стекло полицейского автомобиля и скрылся в кустах неподалеку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сообщается, что 7 января патрульная полиция в Белой Церкви выехала на вызов от ДСНС. Там сообщили, что гражданин постоянно осуществляет ложные вызовы и мешает работать.

"Впрочем, по указанному адресу полицейским никто не открывал дверь. Когда правоохранители вышли на улицу - увидели поврежденное лобовое стекло служебного автомобиля. Хулиган ведром разбил стекло и прятался в кустах неподалеку. Благодаря свидетелям правонарушителя установили и задержали, им оказался 58-летний местный житель. Он рассказал, что звонил в ДСНС, так грохотали соседи ", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас решается правовая квалификация действиям мужчины. Ему придется возмещать нанесенный ущерб.

Напомним, в Винницкой области в процессуальном порядке задержан нетрезвого пассажира автомобиля, который разбил служебный планшет и нанес телесные повреждения полицейскому.

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