В Киевской области мужчина ведром разбил стекло полицейской машины и скрылся в кустах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Киевской области мужчина повредил лобовое стекло полицейского автомобиля и скрылся в кустах неподалеку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Сообщается, что 7 января патрульная полиция в Белой Церкви выехала на вызов от ДСНС. Там сообщили, что гражданин постоянно осуществляет ложные вызовы и мешает работать.
"Впрочем, по указанному адресу полицейским никто не открывал дверь. Когда правоохранители вышли на улицу - увидели поврежденное лобовое стекло служебного автомобиля. Хулиган ведром разбил стекло и прятался в кустах неподалеку. Благодаря свидетелям правонарушителя установили и задержали, им оказался 58-летний местный житель. Он рассказал, что звонил в ДСНС, так грохотали соседи ", - говорится в сообщении.
Указано, что сейчас решается правовая квалификация действиям мужчины. Ему придется возмещать нанесенный ущерб.
Напомним, в Винницкой области в процессуальном порядке задержан нетрезвого пассажира автомобиля, который разбил служебный планшет и нанес телесные повреждения полицейскому.